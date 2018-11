Colazione con Everyeye, Red Dead Online e COD Black Ops 4 in diretta dalle 10:00

Nella giornata di oggi (mercoledì 28 novembre), il nostro canale Twitch ospiterà un nuovo appuntamento con la Colazione di Everyeye. A seguire, giocheremo in diretta con Red Dead Online e Call of Duty Black Ops 4.

Si parte alle 10:00 con la Colazione di Everyeye, occasione in cui i nostri spettatori potranno trascorrere le prime ore della mattinata in nostra compagnia, condividendo le loro curiosità sulle ultime notizie in ambito videoludico.

A partire dalle 17:00, invece, giocheremo in diretta con Red Dead Online, la nuova modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2 che ci permette di creare il nostro pistolero personalizzato, e di giocare in compagnia di amici e altri utenti prendendo parte a diverse attività.

Per concludere la programmazione di oggi, dalle 21:00 RNade giocherà in diretta con Call of Duty Black Ops 4, provando con mano le novità introdotte con l'ultimo aggiornamento (che ha visto l'introduzione di due nuove mappe multiplayer).

Come al solito, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community. In calce alla notizia trovate il player di Twitch in cui seguire in diretta le trasmissioni di oggi.