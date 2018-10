Colazione con Everyeye, Spider-Man e Fortnite in diretta su Twitch mercoledì 10 ottobre

Come di consueto torniamo a segnalarvi gli appuntamenti targati Everyeye Live: mercoledì 10 ottobre andremo in onda con i live gameplay di Fortnite e Marvel's Spider-Man, senza dimenticare il nuovo appuntamento con Colazione con Everyeye

La giornata comincia alle ore 10:00 con Colazione con Everyeye, Francesco Fossetti sarà in diretta per scambiare quattro chiacchiere in libertà con la community. Nel pomeriggio, alle ore 17:00, Francesco vestirà i panni dell'Uomo Ragno giocando a Marvel's Spider-Man; infine alle ore 21:00 RNade_ sarà alle prese con Fortnite, il Battle Royale di Epic Games.

Come sempre tutte le dirette andranno in onda su Twitch agli orari indicati, vi invitiamo ad iscrivervi al canale per poter ricevere una notifiche pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni e per interagire in diretta con la redazione e la community. Vi aspettiamo, non mancate!