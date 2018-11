Colazione con Everyeye, Stalink, Q&A Tech e Fallout 76 in diretta il 21 novembre su Twitch

Mercoledì 21 novembre è una giornata particolarmente ricca di appuntamenti targati Everyeye Live, con ben cinque dirette che vi accompagneranno dalle prime ore del mattino e fino alla tarda serata.

Si inizia alle 10:00 con una nuova puntata di Colazione con Everyeye mentre alle 15:00 sarà la volta di Starlink Battle for Atlas, il nuovo Toys to Life di Ubisoft. Alle 16:00 spazio al Q&A Tech, domande e risposte sulla tecnologia con Alessio Ferraiuolo e Tommaso "Todd" Montagnoli, alle 17:00 invece Alessandro Bruni torna nel mondo di Fallout 76. Gran finale alle 21:30 con una live alcolica a tema Overkill's The Walking Dead! Ne vedremo delle belle...

Tutte le trasmissioni andranno in onda come di consueto sul canale Twitch di Everyeye.it, vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette, inoltre la registrazione è indispensabile per poter interagire in chat con la redazione e la community. Vi aspettiamo!