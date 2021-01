Colazione con Everyeye alle 10:00 in diretta dal nuovo studio!

L'appuntamento odierno di Colazione con Everyeye ha un sapore decisamente particolare e il motivo è presto detto. Come saprete se ci seguite assiduamente, proprio questa mattina inaugureremo in diretta il nuovo studio di Everyeye.it!

Abbiamo lavorato intensamente in questi giorni e la scorsa settimana abbiamo realizzato le nostre trasmissioni in uno studio provvisorio, in attesa di completare i lavori e iniziare questa nuova settimana con uno studio completamente rinnovato. Non vogliamo rovinarvi la sorpresa, più tardi pubblicheremo video e foto per darvi modo di conoscere e osservare meglio lo studio, una prima occhiata potrete darla però alle 10:00 in diretta sul canale Twitch di Everyeye.

Una occasione speciale dunque che vogliamo condividere con il nostro pubblico, un punto di partenza verso nuovi orizzonti con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente la produzione video di Everyeye.it, sia per quanto riguarda le maratone e le dirette su Twitch, sia per quanto riguarda gli speciali di approfondimento su YouTube, contenuti che avete dimostrato di grade moltissimo in questi mesi.

Dunque appuntamento alle 10:00 su Twitch in diretta dal nuovo studio e poco dopo qui su Everyeye.it per vedere le foto e il video di presentazione. Vietatissimo mancare!