Colazione con Everyeye, Bayonetta & Vanquish e Hunt Showdown oggi su Twitch

La giornata di oggi si preannuncia piuttosto interessante per quanto riguarda le live su Twitch, a partire dal metà mattinata con la nuova puntata di Colazione con Everyeye.

Alle 10:00 tenetevi pronti per una colazione in compagnia della redazione, per discutere e commentare le novità del momento, alle 17:00 invece spazio al live gameplay di Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary, i due classici Platinum Games sono ora disponibili su PS4 e Xbox One a dieci anni dal lancio su PS3 e Xbox 360. Infine alle 21:00 Alessandro Bruni giocherà in diretta con Hunt Showdown di Crytek.

Dirette Twitch 19 febbraio 2020

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 17:00 - Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary

Ore 21:00 - Hunt Showdown

Come di consueto tutte le trasmissioni andranno in onda sul canale Twitch di Everyeye.it e saranno disponibili poco dopo (in alcuni casi il giorno successivo) anche sul canale YouTube Everyeye on Demand e come Podcast audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts, presto in arrivo anche su altre piattaforme.