Colazione con Everyeye tra poco in diretta su Twitch: ecco tutte le live di oggi

Ben svegliati! Quale miglior modo di iniziare la giornata se non con una bella colazione? Ovviamente con una bella Colazione con Everyeye! E allora in piedi, mettete su il caffé, preparate i cornetti o quello che più vi aggrada e venite a fare quattro chiacchiere con noi, sul nostro canale Twitch.

Si parte infatti alle 10 con un ricco appuntamento nutriente... in tutti i sensi, con il nostro Francesco Fossetti, e facciamo quattro chiacchiere videoludiche mattutine per caricarci in attesa di tutti gli impegni giornalieri.

E a proposito di impegni giornalieri, tenete d'occhio il nostro canale Twitch, come dicevamo, perché mica c'è solo la colazione. Se avete ancora voglia di scorpacciate di videogiochi gourmet, proseguiremo poi alle 17 quando magari è ora di merenda, dove giocheremo con voi Alien Isolation per Nintendo Switch, e speriamo di non farla noi la parte della merenda. Per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Alien Isolation.

Inomma, ricapitolando:

Mercoledì 18 dicembre

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 17:00 - Alien Isolation per Nintendo Switch

Ci si vede fra poco per la colazione! Per partecipare alle nostre live non dovete far altro che iscrivervi al nostro canale Twitch, oppure se volete seguirle anche in differita, basta seguire l'account YouTube Everyeye on Demand. Vi aspettiamo!