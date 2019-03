Colazione con Everyeye, Outward, Mortal Kombat 11 e Apex Legends oggi su Twitch

Giornata ricca di appuntamenti oggi sul nostro canale Twitch: mettete su il caffè e tenete in caldo i cornetti, che alle 10 si fa colazione insieme come di consueto, chiacchierando su tutte le ultime novità del mondo dei videogame. Ma non finisce mica qui.

Certo la colazione è il pasto più importante della giornata, si dice, ma anche il resto del banchetto è gustoso in nostra compagnia. E allora subito dopo pranzo, altro che pennichella! Si gioca ad Outward, il nuovo Action RPG sviluppato da Nine Dots che combina elementi narrativi ad elementi di sopravvivenza ed è giocabile anche in co-op. Appuntamento alle 15.

Due ore dopo, alle 17, parte la festa delle mazzate! No, non siamo in una puntata dei Simpson, ma sempre sul nostro canale Twitch, in compagnia di SchiacciSempre, a provare la Beta di Mortal Kombat 11. In attesa della versione definitiva, vediamo in anteprima il nuovissimo picchiaduro di NetherRealm come se la cava.

Si chiude poi alle 21 con una bella sessione di Apex Legends, il Battle Royale del momento, insieme a RNade.

