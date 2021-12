Colazione con Sabaku al Bandai Namco Temporary Store: aspettiamo le domande per Michele!

Manca poco all'appuntamento speciale con Every Morning: giovedì 16 dicembre saremo in diretta dal Bandai Namco Temporary Store di Milano in compagnia di Sabaku e per l'occasione vi ricordiamo che Michele sarà a vostra disposizione per rispondere a domande e curiosità durante la live.

Al termine della trasmissione non mancherà l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con la redazione e con Michele, se invece non avete modo di raggiungerci al Temporary Store di Bandai Namco in Ripa di Porta Ticinese 61 potete sfruttare lo spazio qui sotto per lasciarci le vostre domande per Sabaku, le più interessanti e coinvolgenti verranno lette durante la live.

I quesiti non devono essere necessariamente a tema Elden Ring, potete approfittare dell'occasione per chiedere al buon Sabaku anche curiosità o quesiti su argomenti non strettamente legati alle opere di Miyazaki e al mondo Souls.

Vi ricordiamo quindi l'appuntamento in programma per giovedì 16 dicembre alle 10:00 sul canale Twitch di Everyeye.it in diretta dal Bandai Namco Temporary Store, aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 20:00 fino al 24 dicembre. All'interno dello store troverete non solo postazioni di giochi con i più recenti titoli di Bandai Namco come Tales of Arise o Little Nightmares 2 ma anche la possibilità di acquistare gadget e merchandising dedicati a serie anime e manga come Demon Slayer, One Piece, Dragon Ball e My Hero Academia.