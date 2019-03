Collaborazione tra Monster Hunter World e Assassin's Creed annunciata da Steam!

Oltre all'Aggiornamento 5.2 di Monster Hunter World, la versione PC del Gioco si prepara ad ospitare un nuovo interessante evento crossover a tema Assassin's Creed.

Ad annunciarlo, è Steam, tramite un aggiornamento dedicato pubblicato sulla nota piattaforma. L'informazione arriva con un po' di anticipo, in quanto la collaborazione trai due celebri Brand è in verità attesa per il mese di maggio. In particolare, quest'ultima sarà attiva da venerdì 3 maggio alle ore 00:00 sino a giovedì 16 maggio alle ore 23:59 UTC. Durante questo periodo, sarà disponibile in Monster Hunter World la missione speciale "Il silenzioso, il letale e l'impetuosa".

Per partecipare, i Giocatori dovranno possedere un grado cacciatore pari ad almeno 14. Cacciando tutti i mostri assegnati all'interno della missione, gli Utenti Steam potranno ottenere la "Piuma di Senu". Inoltre, portando questa ricompensa alla forgia, potranno essere sbloccate ulteriori consegne. Il loro completamento consentirà di ricevere in premio lo "Stile armatura Bayek" e lo strumento dedicato "Cappa dell'assassino". In aggiunta a queste già ricche aggiunte, i cacciatori attivi in Monster Hunter World potranno ottenere nuovi sfondi, titoli e pose per la propria tessera gilda. Parteciperete a questo nuovo evento crossover?



Ricordiamo inoltre a Lettori e Lettrici che nel corso del mese di Aprile la versione PC del gioco vedrà l'esordio dello Xeno'jiiva Arcitemprato in Monster Hunter World.