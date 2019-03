Collana SEGA Ages per Nintendo Switch: annunciati Sei nuovi Giochi

In occasione dell'edizione di quest'anno del SEGA Fes, il Team della Software House ha presentato al pubblico numerosi nuovi progetti videoludici della Compagnia.

Tra questi ultimi, troviamo un ampliamento del catalogo di Giochi inclusi nella raccolta SEGA Ages, che si appresta ad arricchirsi con l'arrivo di sei nuovi classici videoludici di Casa SEGA, che potranno dunque divenire disponibili su Nintendo Switch. Come potete verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di SEGA Europe ha già confermato che i Giochi in questione non saranno esclusiva del mercato giapponese, ma, al contrario, approderanno anche nel Vecchio Continente. Di seguito vi riassumiamo dunque i Titoli annunciati:

Shinobi

Wonder Boy in Monster Land

Fantasy Zone

Puzzle & Action: Ichidant - R

Herzog Zwei

G - Loc Air Battle

Si ampliano così le possibilità per recuperare nuovi classici SEGA sulla console ibrida della Casa di Kyoto. Ad ora, tuttavia, la Software House non ha indicato una data di pubblicazione od una finestra di lancio precisa. In attesa di saperne di più, siete felici di queste nuove aggiunte alla collana SEGA Ages per? Quali altri Titoli vorreste vedere protagonisti di quest'iniziativa?In chiusura, vi ricordiamo che durante il SEGA Fes 2019 è stato ufficialmente annunciato il Sega Mega Drive Mini, in arrivo nel settembre di quest'anno. Protagonisti dell'evento in oltre il Trailer di annuncio di Project Sakura Wars e la presentazione di Mario & Sonic alle Olimpiadi di Tokyo 2020