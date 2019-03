La Collection Kingdom Hearts The Story So Far arriva in Europa su PS4

Rivivi nove fantastici capitoli della serie Kingdom Hearts con The Story So Far, disponibile da oggi in Europa e nei territori che adottano lo standard PAL in esclusiva su PlayStation 4.

In Kingdom Hearts The Story So Far, gli eroi del Keyblade potranno rivivere le magiche avventure di Sora, Paperino, Pippo e dei loro amici mentre cercano di fermare l’invasione degli Heartless che minacciano il loro universo. La collection include:

KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (filmati rimasterizzati in HD)

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final MIX

Kingdom Hearts Re:coded (filmati rimasterizzati in HD)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–

Kingdom Hearts X Back Cover (film)

Sia per i fan che per i nuovi arrivati, Kingdom Hearts The Story So Far è un’ottima opportunità per tuffarsi nella ricchissima trama della serie e ripassare la storia di Kingdom Hearts prima di Kingdom Hearts III, il capitolo principale più recente della serie Square Enix.