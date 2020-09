Collection of SaGa Final Fantasy Legend nel nuovo trailer del Tokyo Game Show

Square Enix ha approfittato del palco digitale del Tokyo Game Show 2020 Online per mostrare un nuovo trailer di Collection of SaGa: Final Fantasy Legend, una raccolta per Nintendo Switch comprendente i tre episodi della serie Final Fantasy Legend.

Annunciata il mese scorso, la raccolta è nata per celebrare il trentesimo anniversario di una saga che ha segnato l'era a 8-bit. Final Fantasy Legend è stato il primo RPG per GameBoy a superare quota un milione di copie vendute, mentre Final Fantasy Legend 2 è riuscito ad imporsi grazie ad un gameplay raffinato e un mondo variegato. Final Fantasy Legend 3 ha invece avuto il pregio di introdurre un innovativo sistema di crescita dei personaggi. Grazie al trailer del Tokyo Game Show 2020, visibile in apertura, possiamo dare una nuova occhiata ai miglioramenti applicati dagli sviluppatori, tra i quali citiamo una modalità veloce e delle funzioni in esclusiva per Nintendo Switch, come l'ottimizzazione dello zoom dello schermo e la personalizzazione dello sfondo.

La pubblicazione di Collection of SaGa: Final Fantasy Legend, ricordiamo, è prevista per il 15 dicembre 2020 su Nintendo Switch. La raccolta può già essere preordinata su Nintendo eShop al prezzo di 19,99 euro.