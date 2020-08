Collection of SaGa: Final Fantasy Legend, la raccolta arriverà su Switch a dicembre

In occasione dell'ultimo Nintendo Direct Mini, Square Enix non si è limitata ad annunciare la data d'uscita di Kingdom Hearts Melody of Memory con un video gameplay ma ha anche confermato l'arrivo a dicembre di Collection of SaGa: Final Fantasy Legend, una raccolta che comprenderà i primi tre titoli della serie J-RPG.

L'iniziativa, nata per celebrare il trentesimo anniversario dalla nascita della serie di SaGa, consentirà a tutti gli appassionati del genere di rigiocare i primi tre episodi dell'epopea ruolistica ideata da Akitoshi Kawazu.

La collezione offrirà una fedele riproposizione su Switch di questi titoli a 8-bit, con un'esperienza ludica e contenutistica che, quindi, sarà rivolta ai nostalgici e a chi desiderava da tempo recuperare questi titoli, specie in considerazione del fatto che la trilogia originale di Final Fantasy Legend non è mai stata commercializzata in Europa.

Per l'occasione, Square Enix ha voluto introdurre delle funzionalità aggiuntive come l'aumento della velocità dei personaggi, l'ingrandimento regolabile dello schermo, la modalità di visualizzazione Retro per replicare l'esperienza originaria su Game Boy, la presenza di nuove musiche (ivi compreso un brano speciale per l'anniversario) e otto diversi sfondi di gioco.

Il lancio di Collection of SaGa: Final Fantasy Legend è previsto per il 15 dicembre di quest'anno in esclusiva su Nintendo Switch. Su queste pagine trovate un riassunto delle novità e degli annunci del Nintendo Direct Mini Partner Showcase del 26 agosto.