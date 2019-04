La Collector's Edition di Borderlands 3 non includerà il gioco

Come promesso in occasione dell'annuncio di Borderlands 3, quest'oggi Gearbox ha svelato tante nuove informazioni sul gioco. In un colpo solo è stata svelata la data d'uscita (13 settembre), mostrato un nuovo trailer e presentate tutte le edizioni disponibili al lancio.

Tutto perfetto, ad eccezione di un particolare che ha fatto storcere il naso a qualche fan. L'edizione più prestigiosa (e costosa) del titolo, la Diamond Loot Chest Collector’s Edition, non includerà il gioco al suo interno, né in su disco né in formato digitale. I collezionisti che decideranno di acquistarla, quindi, dovranno necessariamente prendere la versione base a parte, aggiungendo altri 69,99 euro (o meno, in base alle offerte disponibili presso i rivenditi) ai 249,99 richiesti per l'edizione da collezione.

Nota bene: l'informazione in questione ci è stata comunicata dal PR del distributore italiano. Non sappiamo se vale solo nel nostro paese o anche altrove.

Per fortuna, la Diamond Loot Chest Collector’s Edition non sarà affatto avara di contenuti. Nella sua confezione saranno infatti presenti una riproduzione di una Diamond Loot Chest con coperchio, dieci statuette dei personaggi di Borderlands 3, un modellino di Sanctuary 3 da montare, quattro portachiavi Chiave della Cripta, una mappa della galassia su tessuto, cinque litografie con ritratti dei personaggi e la custodia SteelBook per Borderlands 3.

Il titolo, ricordiamo, verrà lanciato il 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Su quest'ultima piattaforma uscirà in esclusiva temporale su Epic Store. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare le nuove immagini di Borderlands 3 con Claptrap, i gemelli Kalypso e i folli veicoli.