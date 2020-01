La Collector's Edition di Resident Evil 3 Remake è ora disponibile al preordine!

Capcom ha appena annunciato che la Collector's Edition di Resident Evil 3 Remake per PlayStation 4 e Xbox One, inizialmente confermata solamente per il mercato statunitense, è ora disponibile al preordine anche in Italia, esclusivamente da GameStop.

Quest'edizione da collezione include una copia fisica di Resident Evil 3 con cover lenticolare, una statuetta in alta qualità di Jill Valentine, un artbook, un poster raffigurante la mappa di Raccoon City e due dischi contenenti la colonna sonora del gioco, il tutto raccolto in una confezione speciale che riproduce il celebre baule della S.T.A.R.S., e proposto al prezzo di 299,98 euro. Potete ammirare un'anteprima dei contenuti nell'immagine allegata in apertura di notizia. Rispetto alla Collector's Edition destinata al mercato statunitense (proposta a 179,99 dollari), la versione europea offre in aggiunta la cover lenticolare e la colonna sonora su due dischi, invece che in formato digitale.

Resident Evil 3 Remake, ricordiamo, sarà disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam dal prossimo 3 aprile. Seguendo la scia dell'apprezzato Resident Evil 2 Remake, il titolo riproporrà in chiave moderna - con l'ausilio del RE Engine - gli ultimi eventi dell'arco narrativo di Raccoon City, che vedono come protagonista una Jill Valentine inseguita dall'implacabile bio-arma Nemesis: la fuga dell'eroina è al centro dell'ultimo trailer di Resident Evil 3 Remake diffuso da Capcom. Nel pacchetto sarà incluso anche Resident Evil Resistance, componente multiplayer che proporrà scontri asimmetrici 4 contro 1.