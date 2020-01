La Collector's Edition di Resident Evil 3 Remake è già sold-out in Italia

L'elevato prezzo di vendita della Collector's Edition di Resident Evil 3, a quanto pare, non ha affatto scoraggiato i fan più irriducibili della saga horror di Capcom.

I vertici di GameStop, unica catena autorizzata alla commercializzazione dell'edizione da collezione in Italia, ci ha fatto sapere che tutte le copie disponibili sono state vendute in meno di 15 minuti dall'apertura delle prenotazioni, avvenuta intorno alle 17:00 di oggi 22 gennaio. Si tratta indubbiamente di un grande successo per Capcom, che testimonia ancora una volta l'elevata presa che la sua saga ha sul pubblico, nonostante i quasi 25 anni trascorsi dal suo debutto.

Qualcuno tra voi è riuscito a prenotare la Collector's Edition di Resident Evil 3 Remake? Proposta al prezzo di 299,98 euro in versione PlayStation 4 e Xbox One, quest'edizione contiene al suo interno una copia fisica del gioco con la cover lenticolare, una statuetta della protagonista Jill Valentine, un artbook a colori, un poster raffigurante la mappa di Raccoon City e due dischi contenenti la colonna sonora ufficiale. Il tutto è proposto in una confezione speciale con la forma del ben noto baule della S.T.A.R.S.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Resident Evil 3 Remake verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 3 aprile. Avete già visto il trailer con protagonista il temibile Nemesis?