La Collector's Edition di Resident Evil Village è nuovamente disponibile

La Collector's Edition di Resident Evil Village era completamente esaurita sia su Amazon.it che su Gamestop e quest'oggi è ritornata nuovamente disponibile su Amazon in versione per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Le scorte saranno sicuramente limitatissime, pertanto se siete interessati a fare vostro questo assoluto oggetto da collezione, vi esitiamo di non esitare troppo per acquistarlo, potrebbe terminare la disponibilità da un momento all'altro. Di seguito i link della Collector's Edition in vendita a 279.98 euro con spedizione prevista per il 19 maggio.

La Collector's Edition contiene un'esclusiva custodia Steelbook in metallo, il gioco in versione fisica su Blu-Ray, confezione cartonata premium da collezione, il DLC Trauma Pack, la mappa in tessuto del villaggio, una statuina di Chris Redfield e l'artbook di Resident Evil Village con bozzetti e illustrazioni. Una edizione speciale da collezione andata letteralmente a ruba in preordine e che torna ora disponibili fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Se invece siete interessati all'acquisto dell'edizione Standard o Steelbook del gioco, vi ricordiamo che Resident Evil Village è in sconto su Amazon e dunque può essere una buona occasione per recuperare il survival horror di Capcom a prezzo ridotto a poco più di dieci giorni dal lancio.