La Collector's Edition di The Last of Us 2 contiene un messaggio di Neil Druckmann

Come riportato da GameSpot, la Collector's Edition di The Last of Us Parte 2 conterrà una pergamena con un messaggio di Neil Druckmann, game director del nuovo ambizioso progetto di casa Naughty Dog.

Nel messaggio Druckmann ringrazia i giocatori e introduce i temi portanti della produzione: "Come ti comporteresti se qualcuno che ami fosse vittima di un crudele atto di violenza? Quanto sarebbe facile rispondere con altrettanta violenza e fino a dove ti spingeresti per punire i responsabili? E una volta completata la tua opera, come cambierà la tua vita? Sarai ancora la stessa persona?"

Il game director continua poi ribadendo come gli sviluppatori abbiano voluto trattare temi delicati che possano scavare "nell'animo oscuro della natura umana". Il risultato è "un gioco creato da centinaia di sviluppatori che hanno lavorato duramente per creare qualcosa che non sia semplice intrattenimento. Un prodotto di cui siamo estremamente orgogliosi e che speriamo possa affascinarti. A nome di tutti in Naughty Dog, vogliamo ringraziarti per aver intrapreso questo viaggio."

La Collector's Edition di The Last of Us 2 include una statua di Ellie, una replica del bracciale, custodia Steelbook con artwork esclusivo, spille, litografia, un set di adesivi e un artbook da 48 pagine targato Dark Horse. Recentemente è stato confermato che la Ellie Edition sarà una esclusiva americana e non verrà dunque pubblicata in Europa.