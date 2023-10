Collezione BlizzCon: una raccolta di oggetti da acquistare per i giochi Blizzard

In occasione del ritorno della BlizzCon, la software house ha deciso di creare un nuovo set di prodotti digitali e oggetti di gioco (come Diablo 4) in una raccolta chiamata Collezione BlizzCon. Questa potrà essere acquistata separatamente o ottenuta partecipando direttamente all'evento.

La Collezione BlizzCon si dividerà in due pacchetti, rispettivamente Epico e Leggendario. Il Pacchetto Epico, venduto al prezzo di 29,99 dollari, garantirà uno sconto del 10% su un oggetto nel Blizzard Gear Store e conterrà i seguenti oggetti:

World of Warcraft : Dragonflight: nuova mascotte Ysergle e il giocattolo Stendardo della Celebrazione Raggelante

: Dragonflight: nuova mascotte Ysergle e il giocattolo Stendardo della Celebrazione Raggelante Diablo IV : la feroce cavalcatura Venalazzulo, il trofeo cavalcatura Vessillo di Cobalto e il trofeo cavalcatura Espressione della Madre Demone

: la feroce cavalcatura Venalazzulo, il trofeo cavalcatura Vessillo di Cobalto e il trofeo cavalcatura Espressione della Madre Demone Overwatch 2 : 1.000 crediti, un portafortuna Fosky e una cartolina misteriosa

: 1.000 crediti, un portafortuna Fosky e una cartolina misteriosa Hearthstone : un dorso BlizzCon 2023 con 5 buste standard e 5 buste standard dorate

: un dorso BlizzCon 2023 con 5 buste standard e 5 buste standard dorate Warcraft Rumble: ritratto e modello Coboldo Murloc

Il Pacchetto Leggendario, invece, sarà acquistabile per 49,99 dollari e - oltre a tutte le ricompense già custodite nel pacchetto Epico - dispenserà anche tutti i premi sottostanti:

World of Warcraft : Dragonflight: Cavalcatura Volante Vincolata di Blizzard

: Dragonflight: Cavalcatura Volante Vincolata di Blizzard Diablo IV : la spaventosa armatura Imbracatura di Mezzanotte per la cavalcatura e un Pass Battaglia Premium riscattabile per qualsiasi stagione

: la spaventosa armatura Imbracatura di Mezzanotte per la cavalcatura e un Premium riscattabile per qualsiasi stagione Overwatch 2 : il modello epico Sigma Guerriero Annegato e un Pass Battaglia Premium della Stagione 7

: il modello epico Sigma Guerriero Annegato e un Pass Battaglia Premium della Stagione 7 Hearthstone : una carta Leggendaria Pregiata misteriosa

: una carta Leggendaria Pregiata misteriosa Warcraft Rumble: modello Torre dei Murloc

Per ottenere alcune ricompense dai pacchetti bisognerà attendere il 3 Novembre. Nel frattempo, perché non date un'occhiata alla nostra classifica dei 5 giochi Blizzard di maggior qualità?