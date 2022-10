La più grande collezione Pokémon del mondo è in vendita: avete 300mila sterline?

Tra giochi, carte collezionabili, film, pupazzetti, peluche e tantissimo altro ancora, di prodotti a tema Pokémon ne esistono letteralmente a migliaia, a conferma dell'enorme forza del brand Nintendo, da oltre 25 anni tra i più popolari al mondo.

Un franchise ideale quindi per il collezionismo, e non a caso tantissimi appassionati sparsi per il mondo nel corso degli anni hanno iniziato a costruirsi la propria raccolta di oggetti incentrati sugli iconici mostri tascabili, raggiungendo anche dimensioni considerevoli. In particolare una donna inglese originaria di Hertfordshire sembra essere in possesso della più grande collezione Pokémon del mondo, comprensiva di oltre 20.000 articoli diversi. Ebbene, questa collezione è ora in vendita: verrà messa all'asta il prossimo 18 ottobre e, secondo alcune stime, si potrebbero raggiungere anche cifre superiori alle 300.000 sterline (pari a 340.000 dollari) nel tentativo di portarsela a casa.

La proprietaria spiega che dietro alla vendita della sua imponente collezione ci sarebbero "ragioni economiche", sebbene intenda comunque tenere con sé un limitato numero di oggetti per ragioni affettive. La collezione, inoltre, era stata riconosciuta dal Guinness World Records, ed il relativo certificato verrà donato all'Hertford Museum, che lo esporrà durante una mostra dedicata alla cultura pop.

Avete un po' di soldi da parte per tentare l'impresa? Tornando ai videogiochi, ricordiamo che il nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto ha una data, ed è letteralmente dietro l'angolo. Lo avete ascoltato invece il brano di Ed Sheeran dedicato a Pokémon Scarlatto e Violetto, di cui esiste anche il video?