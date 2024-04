Siete collezionisti? Potete trovare la Collector's Edition di Metal Gear Solid 5 su Amazon

Se siete dei grandi appassionati della serie di Metal Gear Solid e desiderate possedere tutto ciò che le riguarda, potreste essere interessati alla Collector's Edition di Metal Gears Solid 5: The Phantom Pain.

COMPRA LA COLLECTOR'S DI MGS VSono passati molti anni dall'uscita di Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, per questo motivo non è affatto semplice trovare in giro le Collector's Edition dell'epoca. Sono state prodotte in quantità limitate e ormai non possono più essere trovate nei canali di vendita tradizionali, a meno di non imbattersi in qualche fondo di magazzino.

Fortuna vuole che si trova attualmente a disposizione per l'acquisto su Amazon. Sul noto sito e-commerce è possibile acquistare la Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain - Collectors Edition in edizione Regno Unito al prezzo di 90,07 euro. La disponibilità non è immediata, ma è venduta e spedita da Amazon UK.

All'interno dell'esclusiva confezione della Collector's Edition trovano posto una replica in scala 1:2 del braccio bionico di Snake, una SteelBook da collezione, un Blu-ray con un documentario sullo sviluppo e una mappa del mondo di gioco. Nella descrizione visibile sulla pagina del negozio (raggiungibile tramite il pulsante in alto) viene specificato che nel pacchetto non è incluso il gioco base.

Potrebbe sembrare una mancanza grave, tuttavia oggigiorno il gioco base è tranquillamente reperibile anche in versione digitale, spesso e volentieri anche in offerta a prezzo stracciato grazie alle offerte degli store, mentre i contenuti della Collector's Edition sono ben più rari: tenetene conto se state valutando l'acquisto!

