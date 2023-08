Collezionisti, a raccolta: Sea of Stars arriverà anche in versione fisica

Sea Of Stars è previsto arrivare il 29 agosto 2023 su PS Plus Extra e su tutte le altre piattaforme, comprese Xbox One e Series X/S, ma per i collezionisti è prevista anche un'edizione fisica, che arriverà il prossimo anno.

Lo fa sapere direttamente in un tweet Sabotage, lo studio dietro lo sviluppo di Sea of Stars, annunciando la collaborazione con iam8bit. La versione fisica riguarderà Playstation 5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.

Al momento non è stata comunicata una data di uscita esatta della versione fisica del gioco, né è chiaro se l'edizione riguarderà anche Playstation 4, sebbene su quest'ultima piattaforma Sea of Stars sia disponibile in digitale. Sappiamo soltanto che il periodo di uscita dell'edizione fisica di Sea of Stars è previsto per i "primi mesi del 2024".

Come vi raccontiamo nel nostro provato, Sea of Stars: una fiaba piratesca travestita da RPG vecchio stile. Si tratta di un videogioco di ruolo a turni in pixel art e si ispira ai grandi classici del genere, offrendo una libertà di movimento senza griglia e una ricca narrazione.

Sea of Stars sarà disponibile anche in versione fisica e digitale, ma purtroppo non sarà localizzato in italiano. Se desiderate provare la demo di Sea of Stars, potete scaricarla gratuitamente da qualsiasi piattaforma.