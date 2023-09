Dove si colloca Tears of the Kingdom nella timeline dei giochi di Zelda?

Parlando alla testata giapponese di Famitsu, il Director di Zelda: Tears of the Kingdom, Hidemaro Fujibayashi, risponde a una delle domande più frequenti della community: dove si colloca il gioco rispetto alla linea temporale dell'universo dei numerosi episodi della serie?

La lore e la storia di The Legend of Zelda sono oggetto da sempre di grande interesse e curiosità da parte dei fan, che amano esaminare ogni particolare dei giochi per capire come le varie iterazioni della serie si collegano fra loro.

Poiché ogni nuovo capitolo del franchise aggiunge nuovi elementi da valutare e interpretare, la serie, che ha sempre più successo, ha anche una trama sempre più complessa. Questo è un aspetto di cui Nintendo è perfettamente consapevole, soprattutto dopo le oltre 18 milione di copie vendute da Zelda Tears of the Kingdom.

Proprio per questo, e alla luce del nuovo mondo di isole fluttuanti nel cielo in Tears of the Kingdom, Famitsu ha posto la questione ai diretti interessati, in particolare al Director del gioco, che ha risposto in questo modo:

“È sicuramente una storia ambientata dopo le vicende di Breath of the Wild. Nel futuro, sostanzialmente, stiamo pensando a come non interrompere la storia e il mondo di The Legend of Zelda. Questi sono i due punti su cui posso soffermarmi in questo momento.

Penso che, se la storia rimane coerente, i fan potranno avere lo spazio per chiedersi cose come «Quindi significa che questa cosa è possibile?». Se parliamo solo di possibilità, se esiste la storia della fondazione di Hyrule, è anche possibile che Hyrule sia stata distrutta già una volta nel corso della sua storia. Non creo cose a caso dicendo «Non sarebbe interessante se inserissimo questo?», quindi anche per le parti che non abbiamo ancora raccontato, spero che vi divertirete a immaginarle.“

Gli autori sono quindi ben consci della complessità della struttura narrativa che si è creata negli anni, non possiamo far altro che scoprire come la svilupperanno nel corso del tempo.