Tutti a Colonia! Siamo live ogni giorno su Twitch per raccontarvi la Gamescom 2023

L'industria videoludica si trasferisce a Colonia, pronta a ripartire dalla fiera più grande d'Europa, la Gamescom 2023! Come ogni anno Everyeye è pronta a raccontarvi tutto, ma proprio tutto quel che accade alla kermesse tedesca, dunque tirate fuori l'agenda e segnatevi gli appuntamenti salienti.

La Gamescom 2023 sarà inaugurata nella giornata di martedì 22 agosto dall'Opening Night Live condotta da Geoff Keighley, dopodiché accoglierà i visitatori da mercoledì 23 agosto a 27 agosto. LA programmazione del canale Twitch di Everyeye si adeguerà di conseguenza in modo da dare alla fiera europea il risalto che merita.

Per questo motivo, oltre a seguire in diretta l'Opening Night Live dalle 20:00 del 22 agosto, la prossima settimana saremo live tutti i giorni dalle ore 17:00 per potervi raccontare al meglio gli annunci e le novità presentate alle fiera. Durante le dirette del pomeriggio ci saranno anche i preziosi contributi dei nostri inviati Giuseppe Arace, Gabriele Laurino e Giuseppe Carrabba, i quali offriranno a caldo le proprie impressioni sui giochi che avranno modo di provare durante i giorni della Gamescom 2023. Già che ci siete, cliccate sui link per seguirli sui social e dare uno sguardo dietro le quinte della loro spedizione a Colonia.

Nel contesto della Gamescom, l'Every Morning che già ogni mattina vi tiene compagnia a partire dalle ore 12:00 si tramuterà in una preziosissima occasione per approfondire gli annunci più importanti della fiera.

Tutto chiaro? Perfetto, nell'attesa che la fiera apra i battenti assicuratevi di aver effettuato l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye e di aver attivato la ricezione delle notifiche per non rischiare di perdervi nessuna live. Vi aspettiamo inoltre su queste pagine per notizie in tempo reale, anteprime e prime impressioni, e ovviamente su tutti i nostri profili social: YouTube, TikTok, Instagram, Facebook e il canale Telegram dell'Orda di Everyeye.