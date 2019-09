La colonna sonora di Cuphead è al primo posto della classifica jazz di Billboard

Storica prima volta per un videogioco quella fatta registrare da Cuphead, la cui colonna sonora è diventata la prima a raggiungere il numero uno nella classifica Jazz di Billboard, ulteriore testimonianza dell'eccellenza del lavoro svolto dal compositore Kristofer Maddigan, oltre che della bontà del gioco in sé.

È chiaro infatti ormai che il gioco ha superato i confini del mezzo videoludico, visto che oltre al fatto che la soundtrack sia appunto apprezzata anche da chi non conosce il gioco, è anche in arrivo una serie animata dedicata a Cuphead, confermando di essere in un periodo di grande popolarità.

Ciò che rende Cuphead così particolare è la sua direzione artistica, decisamente ispirata ai primi cartoon animati degli anni '30 come Betty Boop, Popeye e le Silly Symphonies di Disney, e lo si nota nel tratto acquerellato dei disegni, rigorosamente fatti a mano, che compongono il videogioco.

Ma Cuphead non sarebbe lo stesso senza la musica, per l'appunto, e le atmosfere jazz che lo accompagnano e trasportano il giocatore in quegli anni in cui il genere era così popolare, sono sempre al posto giusto e rendono ancora più interessanti le difficili boss battle di cui è composto il videogame. Per approfondire, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Cuphead.

Come detto, si tratta della prima volta che un videogame raggiunga la prima posizione di tale classifica, mentre in passato erano riusciti a piazzarsi all'interno della chart anche alcuni altri titoli, come The Legend of Zelda Ocarina of Time e Persona 5.