La colonna sonora di Metal Gear Solid arriva per la prima volta su vinile

Preparatevi a prodigarvi in un "Non ce la faccio, troppi ricordi!" à la Aldo, Giovanni e Giacomo, perché la notizia che stiamo per darvi vi porterà indietro al 1998, quando inserivamo per la prima volta nella nostra console il disco di Metal Gear Solid.

Quell'esperienza ha cambiato la vita (sicuramente dal punto di vista videoludico) di moltissimi di noi, ed ora possiamo riviverla grazie alla bellissima colonna sonora del gioco, che sarà pubblicata per la prima volta su vinile.

Si tratta di un'edizione speciale contenente due dischi, disponibile sia in versione nera tradizionale, sia in un colore definito come "Green Smoke". Per quanto possa essere un prodotto "di nicchia", siamo sicuri che andranno entrambe esaurite piuttosto in fretta, anche perché il prezzo non è proibitivo, si parla di 35 dollari. Per acquistarla, basta andare sul sito di mondotees.com.

Nelle foto in calce alla news potete dare un'occhiata al colore e allo stile artistico scelto per la copertina e l'interno del disco. Si tratta della stessa azienda che ha già diffuso su vinile le colonne sonore di diversi titoli della serie di Castlevania, per cui la qualità dovrebbe essere assicurata.

Che ne pensate? Siete pronti a commuovervi di nuovo sulle note di The Best is Yet to Come?

Metal Gear Solid quest'anno compie vent'anni, e per l'occasione sta per essere pubblicato anche il gioco da tavola di Metal Gear Solid. Voi come avete intenzione di omaggiare il capolavoro di Hideo Kojima?