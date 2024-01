Anche la colonna sonora di Palworld è un successo, ma non senza polemiche

In poco più di 48 ore Palworld ha venduto oltre quattro milioni di copie piazzandosi al primo posto della classifica di Steam, ma non solo, perché anche la colonna sonora sembra aver riscosso un discreto successo.

Nel momento in cui scriviamo la colonna sonora di Palworld è al diciannovesimo posto della classifica vendite di Steam, posizione più alta rispetto a giochi come Elden Ring, Marvel Snap, Call of Duty Warzone e Cyberpunk 2077, giusto per capire la portata del fenomeno. La colonna sonora costa 5.89 euro e include 17 brani composti e arrangiati da Tatsuya Yano:

1 The Beginning 3:48

2 Uninvited 2:40

3 Fur-st Contact 1:15

4 Scrambled Party 1:30

5 Brutal Strike 1:44

6 Savage Dudes 2:08

7 Engraved in Myth 2:31

8 Introduction Axel 0:30

9 Introduction Lily 0:34

10 Introduction Marcus 0:42

11 Introduction Victor 0:36

12 Introduction Zoe 0:37

13 Bosses 2:57

14 Proto-Palworld 1:30

15 Hello, Palworld !! 1:29

16 Welcome to the Pal Fes !! 1:00

17 Theme of Palworld 3:04

Tutto bello, quindi? Non proprio, perché il DLC della colonna sonora ha decine di recensioni negative da parte di clienti che affermano di essersi confusi nell'acquisto, scambiando la soundtrack per il gioco completo. Ed ecco quindi che una innocua colonna sonora cade vittima di review bombing per colpa della scarsa attenzione di alcuni giocatori.