Colonna sonora di Red Dead Redemption 2: l'Original Score è disponibile

Dopo averci fatto rivivere le emozioni della storia di Arthur Morgan con la colonna sonora di Red Dead Redemption 2, gli autori di Rockstar Games confermano la pubblicazione dell'Original Score di RDR2 sulle principali piattaforme musicali come YouTube Music, Apple Music e Spotify.

Se la prima compilation, anch'essa accessibile sulle maggiori piattaforme musicali online, si è focalizzata sulle canzoni tratte dal gioco con artisti internazionali del calibro di Willie Nelson, David Ferguson e Rocco DeLuca, l'Original Score è dedicata esclusivamente ai brani strumentali composti da Woody Jackson per rendere ancora più epica l'epopea vissuta dagli esploratori della Frontiera di Red Dead Redemption 2.

La compilation The Music Of RDR2: Original Score è presentata in collaborazione con Lakeshore Records e vanta il supporto e la partecipazione di artisti e musicisti internazionali, tra cui David Ferguson, Jon Theodore, Arca, Colin Stetson, Senyawa e altri.

Nel lanciare la parte strumentale della colonna sonora del capolavoro Western lanciato a fine 2018 su PS4 e Xbox One, Rockstar Games riprende con orgoglio un frammento dell'articolo scritto dagli autori del Los Angeles Times per descrivere l'Original Score come "una colonna sonora piena di vibrazioni ossessionanti e di chitarre d'atmosfera. L'Original Score di RDR2 ha molto da condividere con la musica cinematografica di Ennio Morricone e lo spettrale rock desertico dell'era 'Kiko' di Los Lobos, è un'esperienza immersiva, finemente dettagliata ma in qualche modo definita anche dallo spazio negativo".