La colonna sonora di Red Dead Redemption 2 verrà pubblicata in estate

Rockstar Games ha annunciato che nel corso dell'estate pubblicherà l'apprezzata colonna sonora di Red Dead Redemption 2, che per l'occasione verrà suddivisa in due distinte compilation.

La prima, The Music Of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack, verrà pubblicata in edizione digitale il 12 luglio ed è già pre-ordinabile su iTunes. Viene descritta dalla compagnia come una raccolta di tracce vocali, e conterrà tutte le canzoni originali scritte appositamente per il gioco da artisti come Willie Nelson, D'Angelo, Rhiannon Giddens, Rocco DeLuca, David Ferguson e Daniel Lanois. È già possibile ascoltare due estratti: Crash of Worlds di DeLuca e Table Top di Lanois (le trovate entrambe in calce a questa notizia e su Spotify).

La seconda compilation, The Music of Red Dead Redemption 2: Original Score, arriverà più tardi nel corso dell'estate e conterrà invece le musiche di sottofondo composte da Woody Jackson che hanno accompagnato il viaggio di Arthur Morgan nel selvaggio west. La qualità della colonna sonora di Red Dead Redemption 2, oltre che dai giocatori, è stata riconosciuta anche ai Game Awards 2018, dove ha vinto i premi per il Miglior Accompagnamento Musicale e il Miglior Audio Design. Il titolo, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Siamo ancora in attesa di informazioni sull'eventuale Red Redemption 2 per PC.