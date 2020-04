La colonna sonora di Resident Evil 3 è anche su Spotify

Dopo essere apparsa su Amazon Musica e iTunes Store, la colonna sonora di Resident Evil 3 Remake (denominata RE:3 Special Soundtrack) è ora disponibile anche su Spotify per l'ascolto gratuito in versione integrale.

Il soundtrack include un totale di 45 brani tratti da Resident Evil 3 Remake e Resident Evil REsistance, lo spin-off multiplayer standalone disponibile insieme al gioco principale. Potete ascoltare la colonna sonora qui sotto tramite il player di Spotify che trovate integrato in calce alla notizia.

Per saperne di più sul remake del gioco Capcom vi rimandiamo alla recensione di Resident Evil 3, la riedizione di RE3 Nemesis è stata pubblicata il 3 aprile scorso su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Su Everyeye.it trovate anche la guida per sopravvivere agli orrori di Raccoon City, pensata principalmente per i neofiti e per coloro che non hanno giocato l'originale uscito nel 1999.

Lo sapevate? Una mod per PC permette di giocare a Resident Evil 3 Remake in prima persona, esperienza decisamente particolare che non sembra però essere particolarmente esaltante, in quanto il gioco non è stato concepito come un FPS, tuttavia se siete curiosi potete provare liberamente questa modalità grazie alla mod gratuita che sta riscuotendo un discreto successo.