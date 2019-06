Le colonne sonore di Final Fantasy arrivano in streaming su Spotify, Apple Music e Amazon

Durante la conferenza E3 di Square Enix, la software house ha annunciato l'arrivo della sua libreria musicale sui maggiori servizi streaming musicali come Spotify, Apple Music e Amazon, a partire dai brani della serie di Final Fantasy.

I primi ad approdare sui cataloghi delle varie piattaforme saranno i brani della colonna sonora del primo Final Fantasy, la celebre saga simbolo di Square Enix, che ha venduto oltre 144 milioni di copie in tutto il mondo dal 1987 ad oggi. Per l'occasione l'azienda ha anche diffuso un trailer, che trovate come di consueto in cima alla news.

Le colonne sonore originali e le versioni arrangiate dei brani di Final Fantasy sono già disponibili, mentre in futuro si aggiungeranno brani dagli altri videogame targati Square Enix, che saranno annunciati sui canali ufficiali del publisher.

Che ne pensate di questa novità?