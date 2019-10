Il colorato universo di Cuphead si espande con un romanzo ufficiale

Avete adorato Cuphead e non vedete l'ora di vivere un nuova avventura in compagnia dei suoi folli e colorati protagonisti? Allora sarete felici di sapere che, oltre all'espansione The Last Delicious Course è in arrivo anche un romanzo per ragazzi intitolato Cuphead in Carnival Chaos: A Cuphead Novel.

Scritto da Ron Bates e pubblicato negli Stati Uniti d'America da Little, Brown Books for Young Readers, Cuphead in Carnival Chaos è un romanzo "middle-grade", ovvero indirizzato ai ragazzi tra gli 8 e i 12 anni d'età. Includerà oltre 20 illustrazioni inedite realizzate da Lance Miller di Studio MDHR: al loro interno saranno celati degli indizi segreti che daranno vita ad una caccia al tesoro interattiva.

La storia si svolge durante una giornata importantissima per tutte le Isole Inkwell: il compleanno di Elder Kettle! Cuphead e Mugman partono alla ricerca del regalo perfetto per il loro mentore, ma durante il viaggio, dopo aver incontrato il nuovo personaggio Ms. Chalice, vengono attratti dalle luci e dai suoni di una fiera appena arrivata in città. Nonostante Elder Kettle li abbia avvertiti circa la presenza di ladri e bugiardi, il trio decide ugualmente di partecipare alla fiera e scatenarsi sulle sue attrazioni.

L'uscita di Cuphead in Carnival Chaos: A Cuphead Novel è fissata per il 3 marzo 2020. Al momento su Amazon.it può essere preordinata solamente la versione eBook in lingua inglese. Non abbiamo notizie riguardo alla traduzione in lingua italiana. Cuphead, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PC, Xbox One e Nintendo Switch.