La nuova colorazione Pastel Pink dei Joy-Con in preordine ad un prezzo scontato su Amazon

Su Amazon è preordinabile la nuova colorazione rosa pastello dei Joy-Con che noi tutti conosciamo, compatibile con tutti i modelli per Nintendo Switch in commercio (utilizzabili come controller aggiuntivi su Nintendo Switch Lite), preordinabile al prezzo scontato di 76,88 euro (a coppia) ed in uscita il 22 marzo.

In questo nuovo modello le caratteristiche tecniche rimangono invariate rispetto a quelli già in commercio, cambia solamente la colorazione. Vi ricordiamo che ogni Joy-Con può essere utilizzato come un controller autonomo in quanto ha un set completo di tasti.

Di seguito i link ai preordini dei Joy-Con nella nuova colorazione:

In ogni Joy-Con sono inclusi un accelerometro ed un sensore di movimento giroscopico, che ci permettono di controllare separatamente i movimenti del controller sinistro e destro. In ogni controller è rinchiuso un sistema di vibrazione rumble HD che crea un'esperienza di gioco coinvolgente, la batteria dei controller ha un'autonomia fino a 20 ore ed è sufficiente collegare i controller alla console per ricaricarli (solamente per Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED). Ad ogni console è possibile associare fino un massimo di 8 controller.