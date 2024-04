Quale sarà il colore dominante di Persona 6? Dopo giallo, blu e rosso...

Quale sarà il colore di Persona 6? Se Persona 3 è associato al blu, Persona 4 al giallo e Persona 5 al rosso, il sesto gioco della serie Atlus sarà legato ad una colorazione diversa, come da tradizione per la saga. E il colore in questione viene ora svelato dal celebre leaker Midori, molto vicino a SEGA e Atlus.

Secondo quanto dichiarato, il colore di Persona 6 sarà il verde: alcuni giocatori avevano già notato il riferimento a questo colore in un artwork diffuso da Atlus per i 25 anni della serie Persona e Midori sembra confermare le teorie dei fan. Non sappiamo al momento quale sarà il tema del gioco associato al verde, ma non sembrano esserci dubbi sulla colorazione.

Sempre stando alle parole di Midori, Persona 6 sarebbe in sviluppo almeno dal 2019, tra i progetti approvati insieme a Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica, usciti poi rispettivamente nel 2024 e 2023.

Persona 6 sarebbe completo al 95% e i piani di Atlus e SEGA prevederebbero un lancio nel corso del 2025. Questo vuol dire che il gioco potrebbe essere annunciato quest'anno? Nessuna certezza i merito, al momento, in compenso si parla con sempre più insistenza di un lancio di Persona 6 anche su Nintendo Switch 2.

