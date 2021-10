Il colosso cinese NetEase ha comprato Grasshopper, lo studio di Suda51

NetEase Games ha annunciato l'acquisizione di Grasshopper Manufacture, studio fondato in Giappone nel 1998 da Goichi Suda (Suda51) e venduto poi nel 2013 a GungHo Online Entertainment. Quest'ultima ha ora ceduto la proprietà al colosso cinese con un'accordo firmato il 31 maggio scorso e reso noto solo oggi.

L'acquisizione, fa sapere lo stesso Suda51 (direttore dello studio) non cambierà i piani di Grasshopper Manufacture e l'azienda continuerà a sviluppare giochi originali e di qualità come avvenuto negli ultimi 23 anni, adesso il team potrà contare sulle risorse di NetEase e sulle connessioni stabilite dal publisher con studi in Europa, Stati Uniti e Asia, con l'obiettivo di rendere i prodotti di Grasshopper Manufacture sempre più interessanti e di maggior appeal per il mercato globale.

Tra i giochi più rappresentativi di Grasshopper troviamo The Silver Case, Shining Soul, No More Heroes, Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, No More Heroes 2 Desperate Struggle, Killer7, Shadows of the Damned, Lollipop Chainsaw, Killer Is Dead, Let It Die ed i più recenti Sine Mora EX, Travis Strikes Again No More Heroes e No More Heroes 3, tutti diretti da Suda51.

NetEase ha aperto uno studio per lo sviluppo di giochi AAA e recentemente sembra stia lavorando con Bungie alla produzione di Destiny Mobile, la holding asiatica ha in programma una forte espansione nel business dei videogiochi per i prossimi anni, anche in Occidente.