Il colosso Deutsche Telekom sempre più coinvolto nell'esport

La Deutsche Telekom è una delle più grandi società di telecomunicazioni in Europa. Attualmente, Deutsche Telekom ha oltre 216.000 dipendenti in 50 paesi e può contare su 178 milioni di clienti nel mondo.

Già nel 2018 la società tedesca è diventata partner di SK Gaming, organizzazione tedesca che può contare, tra l'altro, sulla sponsorizzazione di Mercedes-Benz. Ecco, pare che dalla semplice sponsorizzazione le grandi aziende citate abbiano deciso di acquistare direttamente importanti quote dell'organizzazione.

Deutsche Telekom e Mercedes-Benz, infatti, si sono divise equamente il 50% dell'org tedesca.

Hiro Kishi, Head of Sports Sponsorship in Deutsche Telekom: “La nostra acquisizione sottolinea l'importanza e il valore che Deutsche Telekom attribuisce agli esport e ai videogiochi. Le nostre reti, prodotti e servizi offrono il miglior ambiente possibile per la community esport. SK Gaming è il partner perfetto con il quale possiamo collaborare per plasmare il mercato nel futuro."

Fondata nel 1997, l'org SK Gaming (l'acronimo sta per “Schroet Kommando”) si è affermata come una delle principali organizzazioni esport europee. Nel corso della sua storia SK Gaming ha vinto una sessantina di titoli importanti. Attualmente, SK Gaming compete nella SMITE Pro League,nella LEC di League of Legends, in Clash Royale e nella FIFA eWorld Cup.