Com'è cambiato Dying Light 2? Vecchi trailer a confronto con il gioco completo

Su YouTube sta circolando un video dello YouTuber Nick930, il quale ha deciso di mettere a confronto i "vecchi" trailer di Dying Light 2 con la versione completa del gioco di Techland, disponibile su PC e console da inizio febbraio.

Bisogna fare però alcune precisazioni, lo YouTuber fa sapere di aver registrato le sequenze di gioco su PC in qualità massima con Ray-Tracing attivo mentre i trailer precedenti risultano alle volte sgranati a causa della compressione dei video originali e del player di YouTube.

Il filmato è però interessante perché permette di dare uno sguardo ai cambiamenti stilistici ed estetici adottati da Techland, ad esempio le strade sembrano più vuote e molti edifici sono stati semplificati nella struttura, anche i colori sono cambiati, così come il design di alcuni personaggi e di determinate ambientazioni che hanno subito modifiche tecniche e artistiche. Il video evidenzia poi come alcune meccaniche di gioco presentate nei trailer dell'E3 2018 e 2019 non siano state mantenute nella versione completa mentre altre siano invece ancora presenti.

Techland ha annunciato la roadmap delle patch di Dying Light 2, lo studio polacco sta lavorando ad una serie di update e aggiornamenti per tutte le piattaforme con l'obiettivo di migliorare le performance e risolvere i bug segnalati dalla community.