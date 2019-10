Com'è stato creato Final Fantasy 8? Ce lo racconta Square Enix in un video!

Per molti giocatori, scoprire come vengono realizzati i loro titoli preferiti è affascinante tanto quanto giocarli. Square Enix lo sa bene, e ha pubblicato un nuovo video speciale della serie Inside, stavolta interamente dedicato a Final Fantasy VIII, recentemente tornato in versione Remastered su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Il director Yoshihori Kitase, il produttore Shinji Hashimoto e il direttore artistico Yusuke Naora ci porta dietro le quinte della della realizzazione di uno degli esponenti della serie più amati in assoluto, raccontandoci degli elementi che hanno ispirato la creazione del mondo di gioco, la messa in scena dei momenti più iconici dell'avventura e molto, molto altro. Un viaggio lungo oltre 23 minuti, che potete vivere anche voi guardando il filmato allegato in cima a questa notizia, disponibile anche con i sottotitoli in lingua italiana: assicuratevi di attivarli dalle impostazioni del player di YouTube.

Final Fantasy 8, dicevamo, è tornato a nuova vita con la versione Remastered lanciata all'inizio di settembre sulle principali piattaforme di gioco. Oltre al supporto all'alta definizione, offre anche la possibilità di disabilitare gli scontri casuali, velocizzare l'azione fino a 3 volte e usare la modalità Battle Assist, che potenzia le barre HP/ATB e delle tecniche speciali per facilitare la progressione dei giocatori meno abili. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di leggere la recensione di Final Fantasy 8 Remastered.