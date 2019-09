Com'è fatta Nintendo Switch Lite all'interno? Scopriamo in questo video!

Solitamente, quando una persona compra una nuova console, non vede l'ora di correre a casa, scartarla e cominciare a giocare. Con Nntendo Switch Lite, volendo, è anche possibile farlo durante il viaggio di ritorno. Tuttavia, c'è anche chi non vede l'ora di metterci le mani sopra... per smontarla in mille pezzi!

È quello che ha fatto il responsabile del canale YouTube Spawn Wave, Jonathan Downey , che ha pubblicato un video teardown che mostra nel dettaglio la componentistica della nuova console portatile della casa di Kyoto. Downey, tanto per cominciare, ha notato che le levette analogiche hanno il medesimo design di quelle montate sulla sorella maggiore: "Anche all'interno sembra essere molto, molto simili. Forse Nintendo ha modificato alcuni materiali, ma da quello che ho potuto vedere sembrano uguali". Anche queste presenteranno il problema del Joy-Con Drifting? Staremo a vedere

Downey fa inoltre notare la presenza di una batteria di dimensioni ridotte da 13,6 Wh, ovvero il 16% in meno rispetto ai 16 Wh dell'originale. Ciò conferma le supposizioni iniziali, ovvero che l'autonomia superiore garantita da Switch Lite è resa possibile da una maggiore efficienza del processore, oltre che dallo schermo più piccolo. Quest'ultimo, è prodotto da InnoLux, la stessa compagnia che si occupa dei display della versione aggiornata di Nintendo Switch. Gli altoparlanti sono gli stessi dell'originale, mentre l'antenna del Wi-Fi è stata spostata, probabilmente per garantire una ricezione migliore. Sembra che Nintendo abbia dovuto faticare per riuscire a strappare un prezzo concorrenziale ai vari produttori di componenti. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di guardare il video in apertura di notizia. Buona visione!