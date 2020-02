Com'è la grafica di The Outer Worlds su Switch? Nintendo mostra tre immagini ingame

I rappresentanti di Nintendo UK pubblicano le prime immagini tratte dal porting Switch di The Outer Worlds, il GDR spaziale di Obsidian in arrivo a marzo sulla console ibrida della casa di Kyoto.

La versione Switch di The Outer Worlds è in sviluppo presso Virtuos, la software house di Singapore specializzata nella creazione di porting per la console Nintendo di videogiochi multipiattaforma di questa e della passata generazione di console, come nei casi di L.A Noire, Final Fantasy 12 The Zodiac Age e Dark Souls Remastered.

Nei mesi scorsi, il co-direttore di Obsidian Entertainment, Tim Cain, si è detto molto sorpreso dalla qualità del lavoro di conversione svolto dalle fucine digitali di Virtuos: sono stati gli stessi autori asiatici, d'altronde, a promettere di voler approfittare di questo progetto per sfruttare al massimo l'hardware di Switch.

Prima di lasciarvi alle immagini che trovate in galleria, e nell'attesa di ammirare delle scene di gameplay propriamente dette, ricordiamo a tutti gli appassionati di GDR sci-fi che il nuovo videogioco degli autori di Fallout New Vegas arriverà su Nintendo Switch il 6 marzo, e che la versione retail di The Outer Worlds su Switch avrà solo un codice download.