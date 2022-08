Com'è Killer Klowns from Outer Space? Le nostre impressioni da Colonia

Durante la GamesCom 2022 abbiamo intrattenuto una lunga chiacchierata con lo studio di Teravision Games, sviluppatori di Killer Klowns From Outer Space, approfondendo diversi aspetti di questa folle produzione multiplayer.

L'idea di partenza degli sviluppatori è stata quella di creare un'esperienza multiplayer unica e iconica che potesse, nel contempo, rendere onore alla pellicola originale. Il tutto grazie anche al supporto del produttore esecutivo di Friday 13th: the Game, Randy Greenback, che è pronto a mettere a disposizione del team tutta l'esperienza maturata in passato.

Questo titolo sarà a tutti gli effetti un nuovo e importante traguardo dal punto di vista creativo, con un'esperienza che cercherà di dire la sua in un settore già popolato da 'mostri sacri' come Dead By Daylight.

Le partite di gioco, a detta degli sviluppatori, potranno durare fino a 20 minuti e vedranno i 3 killer alieni cercare di uccidere i 7 sopravvissuti. Le fazioni potranno contare anche su una specializzazione in classi, ognuna delle quali presenterà delle caratteristiche preponderanti come la propensione all'attacco o all'utilizzo di determinate tecniche.

Di queste, ed altre tematiche, abbiamo parlato nel dettaglio in occasione della nostra anteprima dedicata a Killer Klowns From Outer Space: The Game.

Killer Klowns From Outer Space: The game uscirà nel corso del 2023 su console e PC.