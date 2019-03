Com'è lavorare con Shigeru Miyamoto? Ce lo raccontano i veterani di Nintendo

Shigeru Miyamoto è indiscutibilmente uno degli sviluppatori più importanti della storia videoludica: grazie alla geniale mente dell'autore nipponico, sono nate iconiche leggende che hanno fatto la storia di Nintendo, tra cui Mario, Donkey Kong e Zelda.

Dopo svariati anni di militanza in prima linea, Miyamoto ha visto cambiare il proprio ruolo all'interno della compagnia, essendo ora delegato più a compiti di supervisione che di sviluppo diretto e intensivo. Come sarà quindi lavorare affianco ad una delle influenze più importanti dell'industria videoludica? Ce ne hanno parlato due veterani di Nintendo, Shinya Takahashi e Hisashi Nogami, nel corso di una recente intervista concessa al quotidiano britannico The Guardian:

"Non è coinvolto nei dettagli più tecnici dello sviluppo, ma supervisiona progetti interi e individua i problemi principali: "Questa parte è sbagliata, questa anche, e ANCHE questa", ha dichiarato in maniera scherzosa Takahashi. "Raramente fa commenti positivi, e quando lo fa vuol dire che è sincero. In realtà è una persona timida: anche quando pensa che qualcosa è stato fatto bene, non lo direbbe così facilmente".

Sicuramente una grande fonte di ispirazione, ma Miyamoto rappresenta anche una costante sfida da affrontare per gli sviluppatori di Nintendo in costante e "disperata" ricerca di approvazione da parte del maestro:

"Non ho mai ricevuto un complimento da Miyamoto", ha sommessamente confessato Nogami.

"Forse non te l'ha semplicemente mai detto apertamente, ma magari è molto soddisfatto di te", ha replicato ironicamente Takahashi.