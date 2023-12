Com'è The Day Before? I primi pareri sono negativi

The Day Before è approdato in Early Access su Steam nel corso della serata e, come potete facilmente immaginare, la sezione delle recensioni sul client Valve è stata inondata dai pareri dei videogiocatori che l'hanno acquistato.

La stragrande maggioranza delle recensioni negative di The Day Before su Steam lamenta del fatto che il titolo sia ingiocabile, poiché è impossibile persino accedere ai server. Non è da escludere che gli sviluppatori non abbiano immaginato che il titolo potesse avere un'attenzione tale da parte degli utenti e, pertanto, i server potrebbero essere in difficoltà a causa dell'eccessivo traffico. Si tratta però solo di un'ipotesi e non è chiaro se tali problematiche siano dovute a mancanze del titolo. In altri casi, invece, i possessori di una copia digitale del gioco lamentano problematiche tecniche più o meno gravi, come schermi che lampeggiano, bug e incompatibilità coi controller.

Fortunatamente c'è anche chi scende maggiormente nel dettaglio sul gameplay e parla di un prodotto diverso rispetto a quanto mostrato nei video: c'è chi sostiene che la mappa sia molto piccola e, più che ad un survival open world con una componente da MMO, lo paragona ad un modesto extraction shooter. Altri, invece, non hanno apprezzato il sistema di movimento del protagonista, considerato lento e macchinoso. Qualcuno cita anche la schermata dell'editor del protagonista, che sembrerebbe proporre un numero estremamente limitato di opzioni.

Insomma, The Day Before non sembra partire col piede giusto, ma bisognerà attendere un po' per farsi un'idea più concreta sul gioco. In attesa di potervene parlare nel dettaglio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale con 5 cose da sapere su The Day Before.