Com'è la vita negli Xbox Game Studios? I soldi non sono più un problema, ammette Schafer

I ragazzi di Double Fine Productions guidati da Tim Schafer sono tra i più creativi del panorama videoludico moderno, eppure nel corso di gran parte della loro storia hanno dovuto faticare per ottenere i finanziamenti necessari per le loro idee. Anche lo stesso Psychonauts 2, ad esempio, è stato reso possibile da una campagna crowdfunding su Fig.co.

Questi problemi sono ormai un lontanissimo ricordo, ha ammesso il capo dello studio nell'ambito di una recente intervista concessa a Stevivor. Schafer ha candidamente ammesso che, da quando Double Fine Productions è stata acquisita da Microsoft nel 2019, non deve più preoccuparsi dei soldi. Adesso può tranquillamente "pensare all'aspetto creativo piuttosto che trovare un modo per non finire in bancarotta nel giro di tre mesi". Il veterano ha inoltre spiegato che "la metodologia utilizzata da Xbox per acquisire nuovi studi viene chiamata 'integrazione limitata'. In altre parole, sotto l'ala protettiva di Microsoft, Double Fine ha sia completa libertà creativa, sia accesso alle sterminate risorse di Redmond.



Psychonauts 2, ricordiamo, verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 25 agosto, anche in Xbox Game Pass. No, la console next-gen di Sony non ce la siamo dimenticata: Psychonauts 2 non riceverà una versione nativa per PS5.