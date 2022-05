Com'era l'Unreal Engine nel 1995? La tech demo originale ci porta nel passato

Mentre i giocatori ancora sono meravigliati dall'impressionante grafica del futuro con Unreal Engine 5, viene spontaneo guardare anche al passato e ricordare dove tutto ebbe inizio. Per l'esattezza nel 1995, anno in cui la tech demo della prima versione del motore grafico di Epic Games fece la sua comparsa.

Lo youtuber Cycu1 ha infatti condiviso un video della tech demo dell'Unreal Engine risalente a quasi 30 anni fa, fatta girare su un PC moderno con NVIDIA GeForce RTX 3080. Stando a quanto rivelato dall'utente di Youtube, questa versione di prova non funziona correttamente con i più recenti sistemi operativi di Microsoft, quali Windows 10 e 11, e dunque emergono alcuni inconvenienti quali un framerate del video poco stabile. Cycu1 è stato comunque in grado di registrare alcune sequenze più stabili e a montarle assieme.

Indubbiamente per gli standard di oggi il primo Unreal Engine fa inevitabilmente sorridere, e la stessa Epic con la versione definitiva del suo motore, utilizzato per la prima volta nel 1998 con Unreal, fu in grado di raggiungere risultati decisamente più impressionanti. Ciò però non toglie che questa vecchia tech demo ha un forte fattore nostalgia, che fa riflettere su quanto i videogiochi abbiano compiuto sul fronte tecnico giganteschi progressi anno dopo anno.

Sempre per restare in tema, non perdetevi il nostro speciale sulle tech demo più belle, partendo dall'ormai leggendario T-Rex della prima PlayStation.