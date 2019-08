Comanche annunciato alla Gamescom! Gameplay trailer da THQ Nordic

Ha finalmente avuto inizio lo show d'apertura della Gamescom 2019 e dal palco dell'evento giungono a raffica nuovi annunci legati al mondo videoludico.

All'Opening Night Live ha preso parte anche THQ Nordic, che ha scelto di utilizzare questa prestigiosa vetrina per presentare una nuova produzione. Si tratta di Comanche, titolo svelato come wolrd première in occasione dell'evento condotto da Geoff Keighley. Durante l'evento, il team non si è limitato a presentare il progetto, ma anche offerto al pubblico l'occasione di dare un primo sguardo a quelle che saranno le caratteristiche della produzione, con un gameplay teaser trailer. Potete visionare il filmato, come da tradizione, direttamente in apertura a questa news: cosa ne pensate? Non è stata ad ora annunciata una data di pubblicazione, ma il team conta di poter avviare una prima fase di "Early Access" nei primi mesi del 2020.



Nel corso della giornata di lunedì 19 agosto sono inoltre giunti molti altri annunci, tra cui l'arrivo di Cyberpunk 2077 su Google Stadia.