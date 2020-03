Comanche: lo sparatutto multiplayer con gli elicotteri entra in Open Beta

Gli autori di Nukklear ci invitano a partecipare alla fase di Open Beta di Comanche, il nuovo sparatutto multiplayer con gli elicotteri realizzato sotto l'egida di THQ Nordic.

Il client della Beta Pubblica di Comanche su PC è scaricabile gratuitamente dalle pagine di Steam: la prima prova si concentrerà sulla componente competitiva del progetto e sarà attiva fino alla sera di lunedì 2 marzo.

Nelle intenzioni degli sviluppatori di Nukklear, l'offerta ludica e contenutistica di Comanche crescerà nel tempo per integrare delle modalità multiplayer inedite e una campagna principale che correrà parallelamente alle attività in rete.

Anche sotto il profilo dei contenuti, il titolo si amplierà gradualmente per fare spazio a nuovi elicotteri da battaglia e a delle tipologie inedite di velivoli come i droni. Grazie anche ai feedback ricevuti da coloro che parteciperanno a questa Open Beta, gli autori di Comanche stileranno la lista degli aggiornamenti che caratterizzeranno tutta la fase Early Access di questo intrigante sparatutto annunciato da THQ Nordic alla Gamescom dello scorso anno. La versione in Accesso Anticipato di Comanche offrirà una missione della campagna singleplayer e le principali modalità del comparto multiplayer.