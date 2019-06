Il combat system e i muletti di Shenmue 3 in azione in un nuovo video girato al Walmart

Shenmue 3 è stato rinviato a novembre, ma ciò nonostante l'attesissimo ritorno della saga di Yu Suzuki è uno dei giochi più desiderati dai giocatori di tutto il mondo, che non vedono l'ora di saperne di più sul titolo, e che per fortuna stanno per essere accontentati.

Come vi abbiamo raccontato infatti, Shenmue 3 sarà presente all'E3 2019, anche se soltanto in un evento a porte chiuse. Poco male insomma, visto che la stampa presente alla manifestazione losangelina potrà ovviamente raccontare tutte le novità che emergeranno durante la presentazione ed anche noi potremmo dunque saperne di più.

Non sono tutte qui però le novità: nelle scorse ore è iniziato a circolare un nuovo video, tratto da una sorta di spot off-screen girato in uno dei negozi della celebre catena di Walmart. Nello spot vengono mostrate alcune scene inedite che ci fanno dare uno sguardo più approfondito al combat system, e vediamo in azione anche gli iconici muletti, che torneranno anche in Shenmue 3.

Potete trovare il video in apertura alla news. Che ne pensate? intanto le buone notizie sul gioco potrebbero non essere finite qui: Shenmue 3 potrebbe uscire anche su Xbox One, perlomeno stando ad alcuni leak emersi nelle scorse ore. Trovate tutti gli ultimi aggiornamenti sul nostro sito.