Combattimenti fantasy in Tactics Ogre Reborn: un grande classico da riscoprire con Sabaku

Andiamo con Sabaku alla scoperta di Tactics Ogre Reborn, la riedizione del celebre gioco di ruolo strategico di Square Enix uscità a metà degli anni '90 e tornato recentemente sui nostri schermi.

La versione rimasterizzata di Let Us Cling Together propone una grafica migliorata con fondali ad alta risoluzione, personaggi maggiormente definiti e aggiornamenti per l'interfaccia, oltre a una colonna sonora ri-registrata per l'occasione e la possibilità di scegliere tra il doppiaggio originario in lingua giapponese e la versione in inglese.

Insieme a Sabaku ci siamo così tuffati nelle atmosfere di Tactics Ogre Reborn per saggiare i numerosi interventi compiuti da Square Enix con l'attualizzazione dell'esperienza strategica e ruolistica del titolo lanciato nel 2010 su PSP. Un'operazione, quest'ultima, portata avanti dal publisher nipponico per rispolverare l'IP come fatto di recente con altre serie come Live A Live e Chrono Cross.

Prima di lasciarvi in compagnia di Sabaku e delle sue scorribande virtuali nelle lande fantasy di tactics Ogre, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Tactics Ogre Reborn, dove approfondiamo ogni aspetto ludico, narrativo e contenutistico del titolo disponibile da pochi giorni su PC, PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5.