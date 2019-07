Il combattimento paranormale di Control in un nuovo video gameplay in 4K

Dopo avervi mostrato un nuovo story trailer del gioco in anteprima italiana, ecco che Control, il nuovo action game di Remedy Entertainment, torna in azione all'interno di un video gameplay in 4K pubblicato dai colleghi di IGN.com.

All'interno del filmato, che potete visionare in cima alla notizia anche in risoluzione 4K, Jesse Feden si addentra del dipartimento Black Rock Processing del Federal Bureau of Control, quest'ultimo sede centrale di esperimenti sui fenomeni paranormali che fungerà da principale ambientazione del gioco. Per quanto facente parte della campagna del titolo, il video gameplay non mostra molti dettagli riguardanti la trama, ma si concentra invece molto più sul combat system. Attraverso i poteri mistici posseduti dalla nostra protagonista possiamo dar vita a delle battaglie dinamiche in cui sarà importante saper alternare sapientemente l'utilizzo delle bocche da fuoco e le nostre speciali abilità paranormali, capaci di interagire e sfruttare attivamente gli oggetti sparsi per l'ambiente che ci circonda.

Lasciandovi alla visione di questi nuovi 8 minuti di gameplay, vi ricordiamo che Control sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 27 agosto 2019. Come annunciato pochi giorni fa dagli sviluppatori di Remedy, il titolo è già entrato in fase Gold. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima di Control.